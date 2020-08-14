Дональд Трамп обеднел на 300 миллионов, – Bloomberg

Трамп вступил в должность с чистым капиталом в 3 млрд долларов. Сейчас на счетах американского президента – $2,7 млрд.

Собственный капитал президента США Дональда Трампа в прошлом году снизился на 300 миллионов долларов до 2,7 миллиарда долларов.

Эти данные указаны в ежегодном индексе миллиардеров Bloomberg. Таким образом, с момента вступления в должность президента, Трамп потерял 10% своего состояния.

Сокращение капиталов американского миллиардера стало самым резким с тех пор, как "Блумберг" начал отслеживать его состояние в 2015 году.

"Оно началось со снижения доходов в портфеле офисных зданий Trump Organization и было усугублено влиянием пандемии коронавируса на рынки недвижимости", – отмечается в отчете.

Сообщается, что высокий уровень инфицирования и число погибших в стране подорвали бизнес Трампа. В конце прошлого года сын американского президента Эрик Трамп, который руководит бизнесом, пока его отец находится в Белом доме, объявил о потенциальной продаже своего отеля в Вашингтоне.

В настоящее время предпринимаются попытки "рекапитализации" двух офисных башен, принадлежащих основной компании Дональда Трампа – Trump Organization. Однако пандемия и неопределенные перспективы для экономики и рынка недвижимости затрудняют поиск новых инвесторов.

Недавно президент Дональд Трамп пожаловался, что не может нормально помыть голову в душе и предложил снять ограничения, принятые при в 1992 году при президенте Джордже Буше-старшем, который в свое время постановил, что насадка американского душа не должна пропускать больше 9,5 литров воды в минуту.