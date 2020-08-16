У острова Маврикий потерпел крушение танкер и раскололся на части

У побережья Маврикия потерпел крушение японский танкер. Судно раскололось на части, вытекло сотни тонн мазута.

Об этом сообщает ВВС.

Судно MV Wakashio село на мель в Пуэнт-д'Эсни, заповеднике редких животных. На территории также есть водно-болотные угодья, определенные Рамсарской конвенцией о водно-болотных угодьях как объекты международного значения.

Маврикий заявил, что потребует компенсацию за утечку от "владельца и страховщика". Японская компания Nagashiki Shipping пообещала ответить на запросы о компенсации.

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Премьер-министр Маврикия Правинд Джагнаут заявил, что из топливных резервуаров корабля было откачано более 3 000 из 4 000 тонн нефти.

Вывозимое топливо было перевезено на берег вертолетом и на другое судно, принадлежащее той же японской фирме.

Напомним, танкер-заправщик Delfi дрейфовал на мели на побережье в районе порта г. Одессы в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года и через три дня перевернулся.

Все попытки поднять танкер были неудачными. Тем временем в акватории Одессы намечается экологическая катастрофа: из танкера вытекает горючее. Профильная комиссия Одесской ОГА признала ситуацию вокруг танкера чрезвычайной местного уровня, и теперь снятием его с мели займется государство.