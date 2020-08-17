В США на движущийся автомобиль с неба упала рыба
Белый окунь застрял головой в бампере.
В американском штате Теннеси на движущийся автомобиль с неба загадочно упал белый окунь и застрял головой в бампере. Об этом сообщает издание The Charlotte Observer со ссылкой на Агентство по охране дикой природы штата.
"Мы видели много диких животных, которых сбивают машины, но с рыбой такое произошло впервые", – сообщили в агентстве.
Местный житель Эд Лайнбергер ехал на автомобиле недалеко от озера Уоттс Бар в Кингстоне, штат Теннеси, когда ощутил сильный удар об капот. Каково же было его удивление, когда он увидел застрявшего в бампере окуня.
Пострадал ли его автомобиль, неизвестно, однако он, наверняка, застрахован.
Белые окуни не летают, но в Агентстве по охране дикой природы штата есть своя теория. Там предполагают, что рыбу уронил белый орлан во время воздушной схватки с другой птицей за добычу.
"Больше всех, безусловно, пострадала рыба", – отметило издание.
Напомним, в Южно-Африканской Республике разъяренный носорог атаковал автомобиль с туристами в Национальном парке Крюгера.