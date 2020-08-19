В Канаде политик с украинскими корнями возглавила Минфин

Христя Фриланд стала первой женщиной на этом посту в истории Канады.

В Канаде Христя Фриланд приняла присягу и заняла пост министра финансов страны. Во втором правительстве Джастина Трюдо она также сохранила за собой должность вице-премьера.

Об этом сообщает Укринформ.

Фриланд стала первой женщиной на этом посту в истории Канады.

Предыдущий министр финансов страны Билл Морно объявил о своей отставке в понедельник. По данным СМИ, причиной этого решения стали его расхождения во взглядах с Джастином Трюдо относительно плана восстановления экономики в условиях коронакризиса.

Церемония инаугурации новых членов правительства Канады состоялась в Оттаве.

Христя Фриланд – этническая украинка, канадская писательница, журналистка и политик.

Напомним, в июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд в рамках визита в эту страну.

В ноябре прошлого года Христя Фриланд была назначена заместителем премьер-министра и министром межправительственных дел Канады.