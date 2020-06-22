Трюдо хочет приблизить безвиз с Канадой, – Зеленский

Об этом Зеленский сообщил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

"Важный момент, о котором мы с ним также говорили – это либерализация визового режима. Между нашими странами экономические отношения, имеет место геополитика. И наши люди должны чувствовать себя одинаково свободно, просто, открыто – как канадцы в Украине, так и украинцы в Канаде. Поэтому мы говорим о либерализации. Мне кажется, что Джастин поддерживает это направление, хочется шаг за шагом приблизить этот момент", – сообщил президент.

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Ранее Зеленский заявлял, что Трюдо согласен с необходимостью работать над упрощением визового режима для украинцев.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время визита в Каменец-Подольск президенту организовали экскурсию в Каменец-Подольской крепости, где ему показали тир и предложили сделать выстрел из лука.