Турция будет принимать украинских туристов с 1 июля, – МИД
2020-06-01 17:44:00
Также Турция готова возобновить регулярные пассажироперевозки
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что его страна готова принимать украинских туристов, а также возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля. Об этом шла речь в его телефонном разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Чавушоглу заверил, что Турция создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинцев.
Напомним, о том, что в Турции подготовлен план по открытию воздушных границ с 70 странами мира ранее сообщило издание Turizm Guncel. В плане предусмотрены девять этапов. Сначала, 10 июня, возобновятся полеты в Болгарию, Бахрейн, Грецию, Катар. До Украины очередь дойдет на пятом этапе, 1 июля. В этот день Турция также откроет границы для Китая, Молдовы, Узбекистана, Канады и Швеции. В последнюю очередь она восстановит авиасообщение со США – с 1 сентября.
О том, что в Турции сформировали "дорожную карту" быстрого восстановления отрасли туризма сообщалось в конце апреля. По словам министр туризма и культуры Мехмета Эрсоя, она появилась после переговоров правительства с отельерами и другими участниками туристического процесса.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ущерб туристической отрасли от коронавируса может достигнуть $22 млрд. Об этом сказала глава Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) Глория Гевара.
- Новые правила въезда и пребывания иностранных туристов в Египте увеличивают до 90 дней допустимый срок непрерывного пребывания в стране и вводят новую пятилетнюю визу. Они начнут действовать с 1 июня 2020 года.