107-летняя жительница Турции вылечилась от коронавируса

Первой женщиной, поборовшей COVID-19 в таком возрасте – стала пациентка из Нидерландов

107-летняя Хавахан Карадениз стала второй женщиной в столь преклонном возрасте, которой удалось излечиться от коронавируса. Первой стала 107-летняя Корнелия Рас из Нидерландов, которую выписали из госпиталя на прошлой неделе. Об этом пишет Anadolu Agency.

Хавахан попала в больницу в Стамбуле на прошлой неделе с высокой температурой и кашлем. Тесты показали, что она подхватила коронавирус.

Она была отправилась домой 14 апреля, причем из госпиталя ее выписали в торжественной обстановке, а врачи проводили свою самую пожилую пациентку аплодисментами.

Фото: Anadolu Agency

После выписки Хавахан будет находится в самоизоляции у себя дома. Женщина уже поблагодарила персонал больницы за заботу.

"Самоизоляция и социальное дистанцирование – это лучший способ избежать заболевания. А гарантия успешного лечения – своевременное обращение к врачу", - отмечает главный врач Стамбульской больницы Озгур Йигит.

В понедельник, 14 апреля турецкие власти подтвердили еще 98 смертей от коронавируса за последние 24 часа. В результате число погибших в стране от этого заболевания достигло 1296 человек. Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса возросло до 61 049.

Как ранее писал Фокус:

Правительство Японии арендовало по всей стране более 1 тыс.отелей и других объектов для размещения там пациентов с легкими симптомами заражения коронавирусом. Такие действия направлены на то, чтобы освободить в больницах места для тяжелобольных.