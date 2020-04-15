Государство берет на себя плату за перевозку пациентов, их пребывание в гостиничных номерах и питание

Правительство Японии арендовало по всей стране более 1 тыс.отелей и других объектов для размещения там пациентов с легкими симптомами заражения коронавирусом. Такие действия направлены на то, чтобы освободить в больницах места для тяжелобольных.

Об этом сообщил министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Кадзуёси Акаба, передает ТАСС.

"С нами выразили готовность сотрудничать более тысячи гостиниц и других помещений по всей стране, где имеется свыше 150 тыс. комнат для размещения пациентов", – сказал Акаба.

Он отметил, что после использования объектов не по назначению все они будут подвергнуты тщательной дезинфекции.

В Токио людей с легкими формами поражения коронавирусом начали переводить из госпиталей в специально арендованные отели уже неделю назад. У таких больных температура не должна превышать 37,5 градуса. Власти японской столицы берут на себя плату за перевозку пациентов, их пребывание в гостиничных номерах и питание. В отелях круглосуточно находятся муниципальные работники и медсестры, днем там дежурят врачи.

При этом, пациентов с легкими симптомами разрешено выписывать для лечения на дому. Однако в случае угрозы заражения родственников власти все же предпочитают отправлять их в отели.

Такие действия рассматриваются, в том числе, и как мера финансовой поддержки гостиничного бизнеса, который несет большие потери из-за пандемии коронавируса и переноса токийских летних Олимпийских игр на будущий год.

Как ранее сообщал Фокус:

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