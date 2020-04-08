Япония бесплатно передаст Украине препарат, которым лечат COVID-19
2020-04-08 13:02:50
Ранее препарат применяли для лечения гриппа, но с февраля в Японии им начали лечить COVID-19. Тем не менее, насколько он эффективен против коронавируса, пока неизвестно
Япония бесплатно передаст Украине препарат, которым можно лечить COVID-19.
Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на издание Yomiuri Shimbun и посла Японии в Украине Тошимицу Мотеги.
Препарат, при содействии ООН, поставят не только в Украину, а и еще в 19 других стран.
По словам посла Мотеги, препаратом Avigan обычно успешно лечат грипп нового типа, поэтому он может помочь в борьбе с коронавирусом.
Тем не менее, насколько он эффективен против COVID-19, пока еще неизвестно: медики продолжают проводить клинические исследования.
Всем странам Яопния передаст препарат на безвозмездной основе.
СМИ пишут, что Avigan (или Favipiravir) в 2014 году разработала компания Fujifilm Toyama. Тогда им лечили грипп и лихорадку Эбола.
С февраля в Японии начали применять препарат для лечения коронавирусной инфекции.
Клинические испытания проводили также и в Китае, на 200 пациентах в больницах Уханя и Шэньчжэня.
Результаты показали, что пациенты, принимавшие препарат, быстрее сдавали отрицательный тест на коронавирус. Симптомы пневмонии у них также становились заметно менее выраженными.
Недавно украинская фармацевтическая компания "Дарница" заявила, что готова наладить производство гидроксихлорохина, который в некоторых странах мира используется как эспериментальное лекарство от коронавируса.
В то же время, в компании предупредили: клинических исследований по эффективности лечения COVID-19 таким препаратом нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ученые выяснили, как организм борется с коронавирусом. Австралийские исследователи выяснили, какие иммунные клетки появляются, когда организм борется с COVID-19.
- Также ученые обнаружили антитело, которое помогает лечить коронавирус COVID-19. Антитело может блокировать инфекцию SARS1 и SARS2.
- А 60-летний британский врач рассказала, как дома справилась с COVID-19. Врач общей практики поделилась своим опытом болезни коронавирусом и тем, как она лечилась.