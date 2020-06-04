Зеленский хочет отменить визы для иностранных туристов

Зеленский хочет отменить визы для иностранных туристов

Фото: Офис президента

По мнению президента, либерализация визового режима позволит увеличить въездной туристический поток

Президент Владимир Зеленский на встрече с представителями туристического бизнеса в Каменце-Подольском предложил отменить въездные визы для граждан тех стран, из которых туристы хотят приезжать в Украину.

Мероприятие транслировалось вживую на странице Офиса президента в Facebook.

"Я дам задание, потому что это моя вертикаль, МИД. Мое предложение о визовой либерализации, особенно сейчас  – отменить визы из того списка стран, граждане которых хотят к нам попасть",  – сказал Зеленский.

 Он добавил, что визы могут быть отменены, в частности, для граждан Австралии, Новой Зеландии, Китая и арабских стран.

Он отметил, что МИД Украины придерживается зеркального принципа: если какая-то страна отменяет визы для украинцев, то и Украина отменяет визы для граждан этой страны. 

 "Но сейчас не то время, нам надо конкурировать за туриста",  – заявил глава государства.

Он также отметил, что когда выезд за границу ограничен из-за пандемии коронавируса, внутренний туризм может получить серьезное развитие в Украине.

"Сейчас такой момент, когда из-за коронавируса, не из-за того, что мы специально не хотим выпускать людей в любую страну, а из-за коронавируса, мы видим, что внутренний туризм может быть в Украине очень популярным",  – сказал Зеленский.

По его словам, необходимо способствовать приезду иностранных туристов в Украину.

"Мы с вами объехали, я думаю, весь мир, по крайней мере, многие страны. И мы видим, что есть в Украине, что можно с этим сделать",  – сказал президент, обращаясь к представителям туристической отрасли.

Как ранее сообщал Фокус: 