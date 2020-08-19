В Беларуси по запросу России задержали украинца с ножом и револьвером

В Беларуси пограничники задержали гражданина Украины с ножом и револьвером, который был объявлен в розыск российской стороной. Об этом сообщается на сайте Госпогранкомитета Беларуси.

Отмечается, что во вторник, 18 августа, в пункте пропуска Новая Гута при оформлении на въезд в Беларусь автобуса сообщением "Киев-Минск" пограничники задержали 34-летнего пассажира.

"Во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что мужчина находится в межгосударственном розыске по странам СНГ (инициатор – МВД РФ)", – говорится в сообщении.

Кроме того, в его личных вещах был найден револьвер под мелкокалиберный патрон и нож длиной клинка 18 см.

Украинца передали сотрудникам милиции.

Ранее на границе между Украиной и Россией с российской стороны в Ростовской области был задержан контрабандист со стороны Украины, который пытался протаранить пограничников на машине.

23 июля во время патрулирования участка "Рава-Русская" пограничники обнаружили мужчину, одетого в камуфляж. Мужчина оказался гражданином Латвии. Камуфлированную одежду ему подарила его девушка-украинка.