В Израиле испытывают сверхскоростные тесты на коронавирус

Тест по слюне дает результат через 40 секунд, а по выдыхаемому воздуху – через минуту.

Израильские ученые создали новый тест на COVID-19, который позволяет с точностью около 96% определить наличие коронавируса в течение 40 секунд, сообщило Reuters.

Для тестирования пациент должен прополоскать рот физиологическим раствором и сплюнуть в флакон. Этот образец исследуется на устройстве, похожем на спектрометр. Образец освещается светом специального спектрального состава, после чего анализируется реакция. Для обучения устройства используется технология машинного обучения, что со временем делает его результаты более точными.

Эли Шварц из Центра географической медицины и тропических болезней Медицинского центра Sheba, который возглавляет исследование, сказал, что такой метод легче использовать, чем брать мазки для ПЦР, сейчас используемые для обнаружения COVID-19.

В Шиба заявили, что в ходе первоначального клинического испытания с участием сотен пациентов новое устройство обнаружило признаки коронавируса в организме с вероятностью 95%.

Разработчик устройства, компания Newsight Imaging, заявила, что находится в процессе получения разрешения регулирующих органов. Она заверяет, что один тест будет стоить не более 25 центов, а само устройство – не более 200 долларов.

Друга израильская компания – TeraGroup специализируется на быстром обнаружении вирусов по биоотпечаткам. Сейчас она разрабатывает устройство, позволяющее выявить COVID-19 за 1 минуту – по составу выдыхаемого воздуха дыханию.

15 августа инвестиционная компания из ОАЭ APEX National Investment и TeraGroup подписали соглашение о сотрудничестве в области разработок, связанных с коронавирусом.

Если подобные экспресс-тесты докажут свою эффективность, то они позволят людям легко вернуться к работе, путешествиям и социальной жизни.

Напомним, по состоянию на 19 августа в мире было зафиксировано 253 842 новые случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки умерли 6312 больных COVID-19 (днем ранее 4297 человек), оправились от болезни 15 047 783 человека.