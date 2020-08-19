В Швейцарии выпал шоколадный снег

Оказалось, что причиной необычных осадков стал сбой в работе местной шоколадной фабрики.

В швейцарском Ольтене выпали необычные осадки в виде частиц какао-порошка. Они покрыли машины и землю. Об этом пишет The Guardian.

Фото своей машины, усыпанной шоколадом показал местный житель. Впрочем, ничего сверхъестественного в этом не было.

Просто на местной кондитерской фабрики Lindt & Sprüngli случился сбой в работе вентиляционной системы. И хлопья какао разлетелись по всей округе.

На фабрике уже сообщили, что шоколадный снег безвреден для людей и окружающей среды, вентиляцию они уже исправили, а также готовы помыть все машины, которые испачкал шоколад.

Читайте также: В США на движущийся автомобиль с неба упала рыба

Фото: Twitter Olten

Но пока что, как пишут местные СМИ, жители Ольтена справляются своими силами и за помощью на фабрику никто не обратился.

Напомним, в прошлом году в США на трассе перевернулась цистерна с жидким шоколадом. Более 18 тонн сладкого груза вылилось на дорогу. Ее пришлось закрыть и отмывать из брандспойтов более четырех часов.