Лукашенко назначил новый состав правительства Беларуси
Пост главы Кабинета министров занял Роман Головченко, который до этого руководил Государственным военно-промышленным комитетом.
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко новым главой правительства страны. До этого Головченко занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.
Лукашенко отметил, что Головченко имеет большой опыт работы на различных должностях, в том числе на дипломатической службе, и знает, как вести переговоры.
"Я его вчера предупредил, что у нас правительство - коллективный орган. И он - председатель правительства. Он спикер этого правительства. При голосовании он имеет тот же один голос. При равном голосовании, конечно, перевес у него. Но, несмотря на это, он головой отвечает за дисциплину и порядок в правительстве. За конечный результат", – сказал Лукашенко.
Он также сказал, что Головченко является хорошим организатором.
"Я хочу от него получить более высокий технологический уровень в промышленности. Во всех сферах, где это возможно. Он неплохой организатор", - сказал Лукашенко.
Еще одним указом Александр Лукашенко назначил членов правительства:
- Николая Снопкова - первым заместителем премьер-министра,
- Владимира Кухарева - заместителем премьер-министра,
- Юрия Назарова - заместителем премьер-министра,
- Игоря Петришенко - заместителем премьер-министра,
- Александра Субботина - заместителем премьер-министра,
- Владимира Колтовича - министром антимонопольного регулирования и торговли,
- Руслана Пархамовича - министром архитектуры и строительства,
- Юрия Караева - министром внутренних дел,
- Андрея Хмеля - министром жилищно-коммунального хозяйства,
- Владимира Караника - министром здравоохранения,
- Владимира Макея - министром иностранных дел,
- Игоря Луцкого - министром информации,
- Юрия Бондаря - министром культуры,
- Виталия Дрожжу - министром лесного хозяйства,
- Виктора Хренина - министром обороны,
- Игоря Карпенко - министром образования,
- Сергея Наливайко - министром по налогам и сборам,
- Владимира Ващенко - министром по чрезвычайным ситуациям,
- Андрея Худыка - министром природных ресурсов и охраны окружающей среды,
- Петра Пархомчика - министром промышленности,
- Константина Шульгана - министром связи и информатизации,
- Ивана Крупко - министром сельского хозяйства и продовольствия,
- Сергея Ковальчука - министром спорта и туризма,
- Алексея Авраменко - министром транспорта и коммуникаций,
- Ирину Костевич - министром труда и социальной защиты,
- Юрия Селиверстова - министром финансов,
- Александра Червякова - министром экономики,
- Виктора Каранкевича - министром энергетики,
- Олега Слижевского - министром юстиции,
- Валерия Вакульчика - председателем Комитета государственной безопасности,
- Дмитрия Пантуса - председателем Государственного военно-промышленного комитета,
- Дмитрия Матусевича - председателем Государственного комитета по имуществу,
- Александра Шумилина - председателем Государственного комитета по науке и технологиям,
- Валентина Татарицкого - председателем Государственного комитета по стандартизации,
- Анатолия Лаппо - председателем Государственного пограничного комитета,
- Юрия Сенько - председателем Государственного таможенного комитета.
Лукашенко попросил всех новых членов правительства сосредоточиться на работе.
"Очень вас прошу, соберитесь и каждый сделайте свою работу", – сказал Лукашенко.
Напомним, по информации белорусского ЦИК, инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко состоится в течение двух месяцев, однако точная дата пока не определена.
Европейский Союз 19 августа заявил, что не признает результаты президентских выборов в Беларуси.