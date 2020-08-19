Президентские выборы в Беларуси 2020

Лукашенко назначил новый состав правительства Беларуси

Лукашенко назначил новый состав правительства Беларуси

Роман Головченко/Фото: Белта

Пост главы Кабинета министров занял Роман Головченко, который до этого руководил Государственным военно-промышленным комитетом.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко новым главой правительства страны. До этого Головченко занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Об этом сообщает БЕЛТА  со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

Лукашенко отметил, что Головченко имеет большой опыт работы на различных должностях, в том числе на дипломатической службе, и знает, как вести переговоры.

"Я его вчера предупредил, что у нас правительство - коллективный орган. И он - председатель правительства. Он спикер этого правительства. При голосовании он имеет тот же один голос. При равном голосовании, конечно, перевес у него. Но, несмотря на это, он головой отвечает за дисциплину и порядок в правительстве. За конечный результат",  – сказал Лукашенко.

Он также сказал, что Головченко является хорошим организатором.

"Я хочу от него получить более высокий технологический уровень в промышленности. Во всех сферах, где это возможно. Он неплохой организатор", - сказал Лукашенко.

Еще одним указом Александр Лукашенко назначил членов правительства:

  • Николая Снопкова - первым заместителем премьер-министра,
  • Владимира Кухарева - заместителем премьер-министра,
  • Юрия Назарова - заместителем премьер-министра,
  • Игоря Петришенко - заместителем премьер-министра,
  • Александра Субботина - заместителем премьер-министра,
  • Владимира Колтовича - министром антимонопольного регулирования и торговли,
  • Руслана Пархамовича - министром архитектуры и строительства,
  • Юрия Караева - министром внутренних дел,
  • Андрея Хмеля - министром жилищно-коммунального хозяйства,
  • Владимира Караника - министром здравоохранения,
  • Владимира Макея - министром иностранных дел,
  • Игоря Луцкого - министром информации,
  • Юрия Бондаря - министром культуры,
  • Виталия Дрожжу - министром лесного хозяйства,
  • Виктора Хренина - министром обороны,
  • Игоря Карпенко - министром образования,
  • Сергея Наливайко - министром по налогам и сборам,
  • Владимира Ващенко - министром по чрезвычайным ситуациям,
  • Андрея Худыка - министром природных ресурсов и охраны окружающей среды,
  • Петра Пархомчика - министром промышленности,
  • Константина Шульгана - министром связи и информатизации,
  • Ивана Крупко - министром сельского хозяйства и продовольствия,
  • Сергея Ковальчука - министром спорта и туризма,
  • Алексея Авраменко - министром транспорта и коммуникаций,
  • Ирину Костевич - министром труда и социальной защиты,
  • Юрия Селиверстова - министром финансов,
  • Александра Червякова - министром экономики,
  • Виктора Каранкевича - министром энергетики,
  • Олега Слижевского - министром юстиции,
  • Валерия Вакульчика - председателем Комитета государственной безопасности,
  • Дмитрия Пантуса - председателем Государственного военно-промышленного комитета,
  • Дмитрия Матусевича - председателем Государственного комитета по имуществу,
  • Александра Шумилина - председателем Государственного комитета по науке и технологиям,
  • Валентина Татарицкого - председателем Государственного комитета по стандартизации,
  • Анатолия Лаппо - председателем Государственного пограничного комитета,
  • Юрия Сенько - председателем Государственного таможенного комитета.

Лукашенко попросил всех новых членов правительства сосредоточиться на работе.

"Очень вас прошу, соберитесь и каждый сделайте свою работу",  – сказал Лукашенко.

Напомним, по информации белорусского ЦИК, инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко состоится в течение двух месяцев, однако точная дата пока не определена. 

Европейский Союз 19 августа заявил, что не признает результаты президентских выборов в Беларуси.