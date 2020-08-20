Трамп собирался поменять Пуэрто-Рико на Гренландию, – экс-сотрудник департамента безопасности США

По словам экс-чиновника, президент США говорил о такой идее после ураганов "Ирма" и "Мария", опустошивших Пуэрто-Рико в 2017 году.

Дональд и Милания Трампы в Пуэрто-Рико после урагана "Мария"/Фото: NBC News

Экс-сотрудник департамента безопасности США Майлз Тейлор заявил, что в 2018 году президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, и только позже сказал, что готов заплатить за остров, который принадлежит Дании.

Об этом пишет NBC News.

По словам экс-чиновника, Трамп спрашивал у него и других членов правительства, могут ли США обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, потому что, как выразился Трамп, "Пуэрто-Рико – грязное место и там живут бедные люди".

Тейлор добавил, что президент США выразился таким образом после ураганов "Ирма" и "Мария" в 2017 году, опустошивших остров и убивших тысячи людей.

"Я не воспринял его слова, как шутку", – сказал Тейлор.

"Эти люди (пуэрториканцы) только приходили в себя после страшного бедствия, с которым столкнулись впервые в жизни, и он их президент. Он должен был заступиться за них, а не пытаться продать другой стране", – добавил Тейлор.

В свою очередь, представитель Трампа Питер Браун по вопросам восстановления Пуэрто-Рико заявил, что президент никогда не произносил ничего подобного.

Пуээрто-Рико – зависимая от США территория со статусом «неинкорпорированной организованной территории (находится под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью); действие Конституции США на территории ограничено; верховная власть принадлежит Конгрессу США, но территория имеет систему самоуправления.

Гренландия – крупнейший на Земле остров. Вместе с окружающими меньшими островами образует административную автономную единицу Гренландию, принадлежащую Дании.

Напомним, президент США Дональд Трамп рассматривал идею купить принадлежащую Дании Гренландию. Датские политики расценили сообщение об интересе президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии как странную шутку. В МИД Гренландии заявили, что готовы вести бизнес со США, но о продаже острова речи идти не должно. 10 июня 2020 года в Гренландии открылось консульство США.