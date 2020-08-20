Свидетель заявил, что в машине Ефремова сразу после ДТП было два человека

По словам свидетеля, за рулем был не артист, а другой человек.

Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова, совершившего смертельное ДТП в Москве 8 июня, зачитал в суде показания "секретного свидетеля". Житель Подмосковья Александр Кобец, который в тот вечер стал свидетелем происшествия, и рассказал, что за рулем якобы был не артист.

Пашаев заявил, что провел опрос Кобца в своем офисе. По словам адвоката, свидетель утверждает, что он и его приятель в день аварии первыми подошли к автомобилю Jeep сразу после ДТП и "увидели молодого человека, который собирал подушки безопасности".

"Вечером мы с товарищем гуляли по городу. Вдруг мы услышали визг тормозов и обернулись. Мы подошли к джипу и увидели молодого человека, который собирал подушки безопасности. Подушка безопасности пассажира сработала тоже", — сказал свидетель.

Он подчеркнул, что Ефремов усиленно тер шею.

"На вид (...) приблизительно 38 лет, может 35.. темные волосы, короткостриженный...", — описал свидетель водителя автомобиля Ефремова. — На нем была темно-сероватая футболка и жилетка... болоньевая, возможно даже черная".

Эльман Пашаев, в свою очередь, заявил, что в салоне машины актера в момент аварии находились два человека, при этом за рулем был некий "мужчина в белом".

При этом Кобец признался, что долгое время отказывался быть свидетелем, пока Пашаев "не дал ему гарантию, что с его жизнью ничего не случится".

Ранее стало известно, что у актера Михаила Ефремова не было инсульта, о котором заявлял его адвокат.

Напомним, вечером 8 июня около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, 53-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров, умер в больнице.

Трое потерпевших по делу Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, заявили к актеру иск о компенсации морального вреда на один рубль, требуя, однако, справедливого рассмотрения всех обстоятельств аварии.