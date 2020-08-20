Для борьбы с коронавирусом в Индонезии на улице выставили гроб

Власти страны считают, что это заставит людей более серьезно относиться к пандемии.

В целях борьбы с COVID-19 в столице Индонезии Джакарте установили настоящий гроб. Власти страны считают, что это должно заставить людей более серьезно относиться к коронавирусу.

Об этом сообщает Reuters.

На гробу большими красными буквами написали “Жертва COVID-19”, а возле него установили манекен, одетый в защитный костюм и маску.

Ниже власти разместили данные о том, сколько человек уже заражено коронавирусом и сколько умерло от него в столице.

По словам местного чиновника, даже несмотря на то, что число новых случаев заражения продолжает расти, люди игнорируют протоколы безопасности.

"Установка гроба помогает людям быть в курсе ситуации, чтобы они могли изменить свое поведение", – сказал глава одного из районов Джакарты.

В Индонезии самый высокий уровень смертности от коронавируса в Юго-Восточной Азии. По состоянию на четверг, 20 августа, в стране зарегистрировано более 144 тысяч случаев заражения и более 6 300 случаев смерти.

Напомним, по состоянию на 20 августа в мире было зафиксировано 271 795 новых случев заражения коронавирусом.