Статистика по коронавирусу в мире на 20 августа: с начала пандемии умерло почти 800 тысяч
С начала пандемии коронавируса было зафиксирован 22 579 141 заболевший.
По состоянию на 20 августа в мире было зафиксировано 271 795 новых случев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.
В мире за минувшие сутки умерли 6676 больных COVID-19 (днем ранее 6312 человека), оправились от болезни 15 301 257 человек.
С начала пандемии коронавируса было зафиксирован 22 579 141 заболевший, 791 002 умерших.
В пятерке лидеров по количеству заражений – США (5 700 931), Бразилия (3 460 413), Индия (2 835 822), Россия (937 321) и Южная Африка (596 060).