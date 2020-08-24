100 зараженных: На французском нудистском курорте зафиксировали вспышку коронавируса

На известном нудистском курорте Кап д'Агд на Средиземном море провели тестирование отдыхающих и коронавирус выявили у ста человек. Еще пятьдесят заявили, что обнаружили у себя симптомы заболевания, вернувшись домой. Об этом пишет France3.

Нудистам рекомендовали сохранять дистанцию и носить маски, но Кап д'Агд также популярен среди свингеров, так что, судя по всему не все отдыхающие следовали рекомендациям.

Отдыхающие на курорте Кап д'Агд/Фото: lindependant

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Тестирование провели после вспышки коронавируса во Франции, за последние сутки было зафиксировано более четырех тысяч заболевших (общее число подхвативших недуг в стране – 243 тысячи, скончались 30 513 человек).

Возраст заболевших на курорте от 20 до 40 лет. И все они посещали многочисленные вечеринки, массажные салоны и рестораны.

Курорт Кап д'Агд: современный вид в 1960-е годы/Фото: lindependant

С 20 июля во Франции обязательно носить маски в помещении за редким исключением. Но на курорте Кап д'Агд немало закрытых зон, где, судя по всему, правила соблюдаются не очень строго.

Кап д'Агд – один из старейших нудистских курортов в мире. В 1950 годы на месте курорта была небольшая деревня, куда приезжали любители натуризма, но настоящую популярность курорт обрел в следующее десятилетие. По сей день нудистские пляжи в этом регионе посещают более 40 тысяч человек.