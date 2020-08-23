У ведущей Ольги Фреймут обнаружен коронавирус

Украинская телеведущая Ольга Фреймут заразилась коронавирусом.

"Друзья, считаю уместным сообщить вам, что я получила озитивный результат на Covid-19. Когда и где заболела, не знаю. Сейчас я нахожусь на лечении и самоизоляции дома. Чувствую себя уже лучше. О своем диагнозе сразу уведомила всех контактных лиц. Спасибо всем за теплые слова поддержки. Храни вас и ваши семьи Господь", – написала ведущая у себя в Instagram.

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Как передает УНИАН, Фреймут сообщила, что пока приостановила работу над всеми проектами и поэтому ее участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами" – под вопросом.

"Друзья, обращаюсь к вам с просьбой – не игнорируйте рекомендации МЗ, носите маски, пользуйтесь антисептиком, избегайте больших скоплений людей. Будьте крайне осторожны, ведь вы можете болеть бессимптомно. Коронавирус – это не шутки, он рядом. Будьте здоровыми. Берегите себя и своих родных", – написала Фреймут.

Напомним, недавно первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о том, как у нее протекал коронавирус и подтвердила, что коронавирусом болел также их с Владимиром 7-летний сын.