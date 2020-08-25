Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на воздушные шары со взрывчаткой

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник, 25 августа, нанесла серию ударов по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Такие действия стали ответом на запуск с территории Газы воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой.

Об этом сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства в Twitter.

“В ответ на запущенные из Газы в сторону Израиля воздушные шары со взрывчаткой наши танки и летательные аппараты поразили военные позиции и подземную инфраструктуру террористической организации ХАМАС в секторе Газа”, — говорится в сообщении ведомства в соцсети.

Напомним, запуск шаров со взрывчаткой из сектора Газа на израильскую территорию возобновился после длительного перерыва в начале августа. По причине этого в Израиле произошли несколько десятков пожаров. О пострадавших данных нет.

Справка

Сектор Газа – это территория на берегу Средиземного моря. Его длина примерно равна 40 км, ширина — от 6 до 12 км. Общая площадь — около 360 квадратных километров. С 2007 года находится в полной блокаде со стороны Израиля и Египта. "В полной" означает, что блокируется и выход к морю.