Российский блогер устроил самый большой в мире фонтан из кока-колы

Российский блогер Максим Монахов, он же Mamix, смешал 10 тысяч литров Кока-Колы с содой и уксусом, чтобы получить самый большой в мире фонтан из газировки. Эксперимент обошелся Монахову в 700 тысяч рублей (9 тысяч долларов). Видео эксперимента он показал на своем Youtube-канале.

Максим Монахов — известный русский видеоблогер из Алтайского края, прославился проведением необычных экспериментов и многомиллионной аудиторией на YouTube. Сейчас количество подписчиков составляет более восьми миллионов.

Эксперимент с кока-колой и ментосом – является одним из самых популярных в мире. Но Монахов пошел дальше. Он решил устроить самый большой в мире фонтан из этой газировки.

Главной проблемой было найти подходящую емкость, которую бы не разорвало в ходе эксперимента. Бочку Максим с помощниками нашли на свалке, два дня чистили ее от ржавчины, латали дыры и полировали.

Потом они отправились в поле, привезли туда же пять фургонов кока-колы, залили газировку в бочку, а на вершину бака установили резервуар с длинной трубой, в котором находилась сода.

После всех приготовлений "колу" наконец-то смешали с содой и уксусом. Эксперимент прошел успешно: фонтан вздымался на несколько метров вверх. В конце видео Mamix сказал, что шел к этому эксперименту четыре года.