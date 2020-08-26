Расовые протесты в США: губернатор штата Висконсин ввел режим ЧС

Массовые беспорядки вспыхнули в Висконсине после того, как полицейские выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку.

Губернатор штата Висконсин Тони Эверс ввел на его территории режим чрезвычайной ситуации (ЧС), чтобы предотвратить беспорядки, вспыхнувшие после того, как полицейские ранили выстрелами в спину 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Кеноше.

Соответствующее заявление размещено на сайте властей штата.

По словам губернатора, режим ЧС позволит экстренным службам и Национальной гвардии обеспечить безопасность и защиту жителям Кеноша и других округов штата. Он добавил, что власти штата при этом не будут препятствовать реализации "права людей на мирный протест и не будут мешать сотрудникам СМИ освещать эту ситуацию".

"Мы не можем забыть причины, из-за которых эти протесты начались, а также то, что происходило этой и прошлой ночью. Мы не можем забыть боль, отчаяние и усталость темнокожего населения в нашем штате. Но, как я сказал вчера, и повторяю сегодня, каждому должно быть обеспечено его фундаментальное право, как протестующим, так и представителям прессы, спокойствие и безопасность", – написал губернатор в Twitter.

В некоторых округах штата также вводится комендантский час, чтобы предотвратить беспорядки в ночное время суток. Ограничения будут действовать с 20:00 до 07:00.

Массовые беспорядки вспыхнули в Висконсине, после того как в воскресенье полицейские выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, который с серьезными травмами был доставлен в реанимацию. После этого начались беспорядки. Их участники поджигали машины, ломали двери административных зданий, а также повредили систему освещения городских улиц. Для разгона толпы полиция и Национальная гвардия применяли слезоточивый газ.

Отметим, протесты и погромы в США не утихают с конца мая, когда при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Уличные демонстрации в поддержку прав черного населения под девизом Black Lives Matter переросли в беспорядки, массовые грабежи и погромы.