"Свобода – это великая ценность": Глава МВД Франции защитил женщин, загорающих топлесс

Недавно два жандарма попросили "одеться" группу женщин, отдыхавших без купальников на пляже в Сент-Мари-ла-Мер.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин защитил право женщин загорать топлесс, сообщает "Би-би-си".

Отмечается, что полицейские курортного Сент-Мари-ла-Мер на средиземноморском побережье попросили трех загоравших женщин одеться после жалобы семьи, которая отдыхала на том же пляже. Они расценили внешний вид полуголых девушек неподобающим в присутствии детей и решили вызвать полицию.

Инцидент вызвал бурю негодования в сторону полицейских.

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В свою очередь французский топ-чиновник выступил в защиту загорающих без верхней части купальника, напомнив в своем Тwitter, что "свобода – это великая ценность". Он убежден, что неправильно было заставлять отдыхавших женщин прикрыть верх тела.

Между тем департамент полиции Восточных Пиреней выпустил пресс-релиз, в котором сообщил, что полицейские "спросили указанных граждан, не могли бы они одеться, объяснив причину своего обращения". В полиции отметили, что в Сент-Мари-ла-Мер нет запрета на пляжный отдых топлесс.

Ранее власти Барселоны направили в муниципальные бассейны города отчет центра по борьбе с дискриминацией, в котором запрещается отказывать женщинам плавать топлесс.

Ранее в США состоялся суд над женщиной, которую пасынки случайно увидели топлесс.