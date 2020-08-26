Форум в Давосе перенесли на следующее лето из-за коронавируса
Изначально форум планировалось провести в январе.
Всемирный экономический форум, который ежегодно проводят в швейцарском Давосе, перенесли на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Всемирного экономического форума.
Отмечается, что изначально его планировалось провести в январе.
Организатор мероприятия Адриан Монк сказал, что это решение не было легким, но, по мнению экспертов, форум не может пройти безопасно в январе из-за пандемии коронавируса.
"Это решение было принято нелегко, поскольку есть насущная необходимость для мировых лидеров собраться вместе для разработки совместного видения "большой перезагрузки" в эпоху после COVID-19", – говорится в сообщении.
В течение недели с 25 января 2021 года форум проведет в виртуальном формате "Давосские диалоги", во время которых основные мировые лидеры поделятся своими мыслями на ситуацию в мире.
Отметим, в январе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский впервые выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он рассказал, что в последние годы Украина сделала несколько шагов назад, но только для того, чтобы взять разбег. И сейчас готова к решительному экономическому скачку.