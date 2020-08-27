Гендиректор TikTok покинул свой пост после угроз Дональда Трампа

Исполнительный директор популярного видеосервиса TikTok Кевин Майер покидает компанию после угрозы президента США Дональда Трампа заблокировать приложение в стране. Об этом сообщает Variety.

Кевин подал в отставку менее чем через три месяца после начала работы.

Кевин Майер/Фото: TikTok

В письме сотрудникам Майер сказал, что решение оставить пост принято из-за того, что "резко сменилась политическая обстановка", а он, задумавшись над тем, чего еще потребуют корпоративные структурные изменения для той роли, на которую он подписался, решил покинуть компанию.

Поводом послужило давление со стороны США на китайского владельца с требованием продать популярное видеоприложение, которое, по мнению Белого дома, представляет угрозу безопасности, внешней политике и экономике США в течении 90 дней.

Известно, что переговоры о покупке ведет Microsoft, также проявляют интерес Twitter и Oracle.

По данным издания, Майера временно заменит генеральный менеджер из США Ванесса Паппас. Кевин Майер до TikTok был председателем отдела прямых продаж и международных услуг компании Walt Disney. Ранее он занимал должность старшего исполнительного вице-президента и директора по стратегии Disney.

В TikTok отметили, что уважают решение Майера и благодарят его за время, проведенное в компании.

глобальному сообществу удивительный и интегрированный опыт, как и сегодня. Точно так же, с точки зрения сотрудников, я считаю, что подавляющая часть работы останется неизменной.