Против военнослужащего возбудили дело за государственную измену. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

В ФСБ России заявили, что задержали военнослужащего ракетных войск, который якобы передавал ценную информацию военной разведке Украины. Об этом пишет ТАСС.

"ФСБ РФ в Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, который собирал и передавал в Главное управление разведки Министерства обороны Украины сведения, составляющие государственную тайну", – говорится в сообщении.

Как выяснило МБХ медиа, задержанного зовут Сергей Сидорчук, он 1988 года рождения, в 2012 году он окончил военную академию.

Против военнослужащего возбудили дело за государственную измену. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в среду, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

В апреле прошлого года на Буданова было совершено покушение. Российский диверсант установил под сиденьем автомобиля Буданова мину. В итоге диверсант по неосторожности взорвал свою мину, из-за чего получил серьезную травму руки.