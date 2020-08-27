Пограничники Беларуси не пропускают гуманитарную помощь из Польши

Правоохранители Беларуси говорят, что знают о ситуации, но не располагают информацией о конкретной причине задержания фуры.

На белорусско-польской границе задержали фуру с гуманитарной помощью от польских рабочих своим белорусским коллегам.

Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши в Twitter Михала Дворчика.

"Уже 12 часов транспорт с гуманитарной помощью из польского профсоюза "Солидарность" стоит на границе Польши и Беларуси, остановлен белорусскими службами", – пишет он.

В Госпогранкомитете Беларуси заявили TUT.by, что знают о ситуации, но не располагают информацией о конкретной причине задержания фуры, так как это связано с ее грузом.

Напомним, ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович сообщил, что Варшава готова быть посредником в переговорах между президентом Беларуси Александром Лукашенко и оппозицией.