Количество задержанных на протестах в Минске журналистов увеличилось до 50

Большинство уже отпустили, однако четверо пока в изоляторе. Шведа Пола Хансена депортировали из страны. Журналистку БелаПАН Татьяну Коровенкову из РОВД забрала "скорая".

В Минске во время протестов силовики задержали около 50 представителей СМИ.

Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Среди задержанных журналистов есть сотрудники Радио Свобода, Белсат, Onliner, TUT. BY, БелаПАН, DW, BBC, Reuters, ТАСС, РИА Новости, польского телеканала TVN и других изданий.

"Практически всех после проверки документов отпустили. Однако на четырех составили протоколы за участие в несанкционированной акции (эти журналисты отказались давать свои смартфоны на проверку сотрудникам милиции): Катерина Андреева, Максим Горчанок, Александр Васюкович, Андрей Ярошевич. Их оставили в изоляторе временного содержания до суда", – сказано в сообщении.

Задержанного шведского журналиста Пола Хансена белорусские власти депортировали из страны. Журналистку БелаПАН Татьяну Коровенкову из РОВД забрала "скорая".

Напомним, ранее сообщалось, что на площади Свободы силовики задержали около 20 журналистов.

В министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что журналисты не задержаны, а доставлены в Октябрьское районное управление внутренних дел Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности.