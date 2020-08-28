Власти штата Луизиана отмечают, что последствия могли быть хуже. Ждали "абсолютно катастрофических убытков... Но мы получили огромный ущерб".

Один из самых мощных ураганов в истории США "Лаура" достиг юго-западного побережья и ударил по штату Луизиана. На данный момент известно по меньшей мере о шести погибших.

Об этом пишет The Associated Press.

В результате стихийного бедствия целые кварталы превратились в руины, около 900 тысяч домов и предприятий были обесточены.

Четыре человека погибли от падения деревьев, один человек утонул в лодке, а еще один отравился испарением поврежденного генератора в своем доме.

Власти штата, тем не менее, отмечают, что последствия могли быть хуже.

"Понятно, что мы не получили абсолютно катастрофических убытков, которые, по нашему мнению, были вероятными. Но мы получили огромный ущерб", — заявил губернатор штата Джон Белл Эдвардс.

Он назвал "Лауру" самым мощным ураганом в истории, ударившим по Луизиане. "Лаурая" превзошла даже ураган "Катрина", бушевавший в 2005 году.

Шторм повалил деревья и строения на территории вплоть до центрального Арканзаса.

Скорость ветра достигала 241 км/ч.

"Как будто бы 1000 торнадо пронеслись. Везде разруха. Некоторые дома полностью снесены. Еще вчера они были целы, а сейчас их нет", – сказал местный житель брэт Геман, котрый покинул свой дом вместе с семьей в 2 часа ночи.

Ураган также повредил химический завод, из-за чего произошла утечка химикатов, используемых при производстве моющих средств.

Президент США Дональд Трамп планирует посетить район стихийного бедствия в ближайший уикенд.

Напомним, из-за приближения урагана "Лаура" власти штатов Техас и Луизиана приказали начать немедленную эвакуацию более полумиллиона местных жителей.