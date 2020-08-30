БТРы, снайперы и пулеметы. В Минске усилили охрану резиденции Лукашенко

БТРы, снайперы и пулеметы. В Минске усилили охрану резиденции Лукашенко

Скриншот видео

К Дворцу Независимости стянули дополнительные бронетранспортеры и разместили снайперов на крыше.

В воскресенье, 30 августа, в Минске ко Дворцу Независимости, где находится резиденция Александра Лукашенко, стянули дополнительные БТРы. Об этом сообщает Интерфакс-Запад.

По словам очевидцев, к двум уже имеющимся бронетранспортерам подошла колонна из еще пяти БТР. На них опознавательные знаки и номера закрашены зеленой краской.

Также на БТРах были замечены военные с крупнокалиберными пулеметами. На крыше дворца разместились вооруженные люди, митингующие предполагают, что это снайперы.

снайпер, Дворец Независимости, Минск

По данным издания Tut.by, ко Дворцу Независимости стянули минимум 10 единиц тяжелой боевой техники, предположительно БТР-80.

В МВД Беларуси подтвердили, что в Минск в воскресенье была введена бронетехника "для усиления мер безопасности личного состава".

"В Минск введены БТР-80. Это боевая машина, которая используется для усиления мер безопасности личного состава на несанкционированных массовых мероприятиях", – рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

В это же время, Чемоданова отказалась называть количество бронетехники, введенной в Минск.

Напомним, новая волна протестов в Минске проходит в день рождения Александра Лукашенко. В центр столицы, к площади Независимости, стянули несколько колонн спецтехники и автозаков, чтобы не дать митингующим провести еще одну акцию протеста.

В это же время, Лукашенко "тепло поздравил" президент России Владимир Путин и договорился с ним о встрече в Москве "в ближайшие недели". Кроме того, коллективы военных комиссариатов Гомельской области записали видео с поздравлениями Александру Лукашенко со словами "С днем рождения, Батя".