Причина смерти – наркотики. Адвокаты просят суд снять подозрения с виновника гибели Джорджа Флойда

Прокуроры заявляют, что в случае признания Дерека Шовина виновным будут настаивать на наиболее суровом наказании.

Адвокаты бывшего офицера полиции Дерека Шовина, которого называют виновником гибели Джорджа Флойда, просят суд снять с него обвинения в убийстве, настаивая на том, что смерть афроамериканца наступила не в результате применения силы со стороны полицейского, а от передозировки наркотиков.

Об этом пишет USA Today.

В то же время прокуроры по этому делу заявляют, что в случае признания Шовина и других полицейских виновными они будут настаивать на наиболее суровом наказании.

В суде прокуроры заявили, что на Флойде были наручники, когда Шовин душил его коленом, и поэтому он был особенно уязвим. По их словам, это говорит об особой жестокости полицейских.

"Несмотря на мольбы Флойда о том, что он не может дышать, и что может умереть, а также просьбы прохожих отпустить его и оказать помощь, обвиняемые продолжали его удерживать", – заявили обвинители.

Адвокаты, со своей стороны, настаивают, что употребление наркотиков было решающим фактором смерти Флойда.

"Проще говоря, мистер Флойд не мог дышать, потому что он принял смертельную дозу фентанила и, возможно, спидбола. В сочетании с серповидно-клеточной патологией и ранее существовавшими заболеваниями сердца, употребление Флойдом фентанила и метамфетамина, скорее всего, убило его", – сказал один из адвокатов Шовина.

По версии адвокатов, Шовин не знал о потенциальных опасностях использования "максимальной техники удержания", имея в виду колено офицера на шее жертвы.

"Вместо этого он (Шовин) полагался на свое обучение и доступную ему информацию, чтобы попытаться помочь своим товарищам-офицерам и не дать мистеру Флойду причинить им вред", – утверждают адвокаты.

Напомним, Дерека Шовина обвиняют в убийство третьей степени (категория убийств в трех штатах США – Миннесоте, Флориде и Пенсильвании) и убийстве по неосторожности. 25 мая в Миннеаполисе при задержании афроамериканца Джорджа Флойда он задушил его коленом. При этом умерший повторял, что не может дышать.

В тюрьме в Миннесоте охранять экс-полицейского Дерека Шовина поручили белым надзирателям. Их темнокожие коллеги увидели в этом решении дискриминацию и подали в суд.