Журнал Charlie Hebdo вновь издаст карикатуры, из-за которых погибли 12 человек

Выход номера с карикатурами приурочен к началу процесса по делу о теракте.

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo хочет снова опубликовать карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых в январе 2015 года на редакцию напали и убили 12 человек.

Об этом говорится на сайте издания.

Выход номера с карикатурами приурочен к началу процесса по делу о теракте.

В очередном номере редакция воспроизвела все карикатуры, изданные в 2005 году датской газетой Jyllands-Posten и которые Charlie Hebdo, в свою очередь, переиздал в 2006 году, а также обложку номера.

Сотрудников издания просили создать другие карикатуры религиозного содержания с января 2015 года, но художники отказывались.

"Не потому, что это запрещено, закон позволяет нам это делать, а потому, что для этого была нужна веская причина, причина, имеющая значение и которая вызывает какие-то дискуссии. Нам казалось важным воспроизвести эти карикатуры на этой неделе", – объяснили в издании.

Отметим, в январе 2015 года в Париже радикальные исламисты застрелили 12 человек в редакции Charlie Hebdo, в котором, в числе прочего, публиковались карикатуры на пророка Мухаммеда. Двое исламистов скрывались два дня, но в результате полицейским удалось их найти и ликвидировать.

На обложке первого номера Charlie Hebdo, вышедшего после нападения исламистов на редакцию журнала, была размещена карикатура на Мухаммеда.

В Париже после нападения на редакцию Charlie Hebdo прошел марш в память погибших и защиту свободы слова. В марше приняли участие более 1,5 миллиона человек, включая лидеров десятков стран. Массовые акции прошли и в других странах мира.

Главный редактор и издатель журнала Лоран Сурисо Charlie Hebdo в первые дни после теракта говорил, что не планирует в дальнейшем публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда.