США перебросят в Литву группу войск на фоне напряжения с Беларусью

Военное командование Литвы уверяет, что войска прибывают для участия в ранее запланированных учениях.

США перебросят из Польши в Литву группу войск, которая будет базироваться возле белорусской границы. Развертывание войск начнется 4 сентября. В Литву прибудут 500 американских военнослужащих и 40 единиц бронетехники, включая танки Abrams и бронетранспортеры Bradley.

Об этом передает Reuters.

Издание отмечает, что переброска американских войск происходит на фоне напряженных отношений Литвы с Беларусью, где уже почти месяц идут протесты против режима Александра Лукашенко.

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Военное командование Литвы, в то же время, уверяет, что войска прибывают для участия в ранее запланированных учениях, которые носят оборонительный характер и не направлены против соседей страны, включая Беларусь.

Американские войска будут находиться в Литве до ноября. В военном командовании Литвы добавили, что в дополнение к войскам США в страну прибудут около одной тысячи военнослужащих и боевые самолеты из Франции, Италии, Германии, Польши и других стран.

"Развертывание войск происходит согласно графику учений и наличием тренировочных площадок", – сказали в Минобороны Литвы.

Напомним, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил НАТО в наращивании военной мощи на границе с Беларусью. Также, Минобороны Беларуси объявило о военных учениях у литовской границы с 17 по 21 августа.