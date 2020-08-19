МИД Литвы запретил Лукашенко въезд в страну

Внешнеполитическое ведомство подготовило список из 32 человек, которые ответственны за фальсификацию итогов выборов в Беларуси и неоправданное применение силы против протестующих.

МИД Литвы внес Александра Лукашенко в список лиц, которым предлагается запретить въезд в страну в связи с фальсификацией итогов президентских выборов в Беларуси, а также в связи с неоправданным применением силы к протестующим.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс в эфире национального радио, передает Хартыя 97.

Всего в этом списке 32 человека.

"Мы не будем раскрывать содержание фамилий, скажу только, что есть 32 фамилии, в том числе Александр Лукашенко и другие должностные лица из тех структур, которые ответственны: силовые структуры – ОМОН, КГБ, избирательная комиссия", – сказал Линкявичюс.

Документ передан на утверждение МВД Литвы.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Александра Лукашенко нельзя считать легитимным президентом Беларуси. Более того, Литва заявила, что пойдет на санкции против Беларуси, даже если их не введет ЕС.