Литва отказалась считать Лукашенко легитимным и хочет создать фонд помощи белорусам

Глава литовского государства считает, что Кремль заинтересован в том, чтобы иметь государство-сателлит.

Александра Лукашенко нельзя считать легитимным президентом Беларуси.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, Лукашенко нельзя называть легитимным президентом, так как в стране не было свободных демократических выборов.

"Если мы будем пассивно наблюдать за происходящим, Беларусь, возможно, будет полностью интегрирована в состав России", – подчеркнул литовский лидер.

Он также не исключил, что против белорусских властей могут ввести санкции, если ситуацию в стране не урегулируют мирным путем.

Как утверждает Науседа, Кремль заинтересован в том, чтобы иметь государство-сателлит.

Кроме того, глава МИД Литвы Линас Линкявичус предложил странам ЕС создать фонд помощи гражданам Беларуси, пострадавшим от репрессий в своей стране. Свою идею Линкявичус написал в Twitter.

"Учитывая, что жители Беларуси страдают от продолжающихся репрессий, теряют работу и свои доходы, предлагаю создать фонд Евросоюза для поддержки жертв репрессий в Беларуси", – отметил он.

По его словам, механизмы создания такого фонда могут быть определены в ближайшем будущем.

Ранее кандидат в президенты Беларуси, оппозиционер Светлана Тихановская покинула Беларусь. Она сейчас находится в Литве. Глава МИДа Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Тихановской нужно время для принятия решения о дальнейшей деятельности.