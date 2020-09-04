В Тель-Авиве с дрона сбросили сотни пакетиков с марихуаной. За этим стоит группа под названием Green Drone, которая выступает за легализацию каннабиса, пишет Daily Mail.

Изначально большинство пакетиков должны были приземлиться на площади Рабина, но ветер внес свои коррективы и наркотический груз разбросало по дороге в Ибн Гвироле. Очевидцы сообщают, что прохожие "наслаждались" добычей.

Перед своим "перформансом" Green Drone сообщили в Telegram, что собираются провести акцию. "Пора, мои дорогие братья и сестры. Это птица? Это самолет? Нет, это Green Drone, сбрасывающий бесплатную коноплю с неба. Наслаждайтесь, мои дорогие, это ваш пилот. Позаботьтесь о том, чтобы мы все получили немного бесплатной любви", — гласило сообщение.

Green Drone также сообщил, что эта операция была частью запуска новой системы доставки, получившей название Rain of Cannabis.

Некоторые из пакетиков, сброшенных с дрона / Фото: Itay Blumental

Полиция уже арестовала двоих подозреваемых. Распространение вещества, которое считается опасным, подобным образом, является в Израиле незаконным.

1 апреля 2019 года в Израиле вступил в силу закон, который частично легализует употребление марихуаны. Теперь хранение небольшого количества дома не будет считаться преступлением. Если человека поймают на употреблении марихуаны в общественном месте, он будет нести административную, а не уголовную ответственность. Штраф за первое нарушение — 275 долларов. За второе сумму удвоят.

Уголовное преследование могут начать, если закон нарушат трижды. В этом случае нарушитель сможет заплатить штраф, отказаться от ношения оружия или водительских прав.

Новые правила не распространяются на военнослужащих и заключенных — им по-прежнему грозит уголовная ответственность. Несовершеннолетних нарушителей будут отправлять на реабилитацию.