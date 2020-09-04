Спустя месяц после взрыва в Бейруте под завалами ищут выживших людей

Сотрудники экстренных служб зафиксировали сердцебиение под завалами одного из зданий.

В Бейруте спасатели продолжили поиски под обломками разрушенного взрывом здания после сообщений, что в порту еще может находиться выживший человек, сообщает ВВС.

Отмечается, что сотрудники экстренных служб зафиксировали сердцебиение под завалами одного из разрушенных из-за взрыва зданий. Вначале специально обученная собака дала знак, что в руинах находится живой человек. Затем на место привезли специальный сканер, который оснащен температурными сенсорами. И он тоже зафиксировал признаки жизни. Теперь на месте работают несколько спасательных команд.

При этом спасатели не исключили того, что под обломками здания также может быть труп.

Корреспондент "Аль-Джазиры" Зейна Ходр написала в Twitter, что оборудование засекло два тела.

"Спасатели говорят, что оборудование обнаружило два тела – один человек может быть еще жив – утром (3 сентября, – ред.) они зафиксировали 18 дыхательных циклов – вечером 10 – они продолжают копать, чтобы достичь точки, где обнаружены признаки жизни", – написала Зейна Ходр.

В настоящее время нет никаких подтверждений того, что под завалами кто-то остался живой.

Напомним, 4 августа в порту столицы Ливана прогремел взрыв огромной мощности. В результате – почти две сотни людей погибли и десятки тысяч – остались без жилья.

Порт столицы Ливана был уничтожен полностью, от взрыва пострадала половина городских построек. Выбиты стекла и витрины не только в прилегающих к порту кварталах, но и в радиусе 20 км.

Согласно результатам первоначального расследования, причиной взрыва в Бейруте стало бездействие и халатность в хранении взрывоопасных материалов, в частности, селитры.

Недавно военные Ливана нашли в четырех контейнерах на въезде в порт Бейрута еще 4.35 тонны аммиачной селитры, ставшей причиной мощного взрыва месяц назад