Голод к концу года. Взрыв в Бейруте грозит нехваткой продовольствия большинству ливанцев

В Ливане больше половины граждан может столкнуться с продовольственным кризисом из-за недавнего взрыва в Бейруте. Об этом сообщает Экономическая и социальная комиссия ООН для Западной Азии (ЭСКЗА).

По словам экспертов ООН, взрыв в бейрутском порту еще больше усугубил проблемы в стране.

"Более половины населения страны рискует лишиться доступа к основным продуктам питания к концу года. Необходимо принять немедленные меры для предотвращения продовольственного кризиса", – сказала исполнительный секретарь ЭСКЗА Рола Дашти.

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В организации отмечают, что взорвавшийся порт Бейрута, значительная часть которого превратилась в руины, является основным пунктом импорта продовольствия в Ливан. В ООН призывают немедленно восстановить зернохранилища в порту.

Экономический кризис в Ливане начался еще до масштабного взрыва в порту, который произошел 4 августа. До этого страна объявила дефолт по долгам перед иностранными кредиторами.

Уже на следующий день после взрыва в Ливане начались антиправительственные демонстрации и стычки с полицией. К настояшему моменту, пойдя навстречу протестующим, президент Ливана Мишель Аун принял отставку премьер-министра Хасана Диаба и правительства страны.