Украина отправила в пострадавший Ливан муку и медикаменты

Украина отправила в Ливан гуманитарный груз для пострадавших от взрыва в Бейруте. Специальный борт Национальной гвардии АН-72 с пятью тонами груза отправится из столичного аэропорта "Киев".

"Это наш ответ на трагедию, которая произошла в Бейруте", – сообщил замминистра внутренних дел Сергей Яровой на ТСН.

По его словам, такой груз – это запрос от Ливана. Среди отправленного около четырех тонн лекарств и медицинских препаратов, а также почти одна тонна пшеничной муки.

Сообщается также, что соответствующий указ президент Украины подписал еще 14 августа. За день до этого, 13-го августа, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в посольство Украины в Ливане за материальной помощью обратились 56 украинцев.

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Напомним, 4 августа в порту столицы Ливана прогремел взрыв огромной мощности. В результате – почти две сотни людей погибли и десятки тысяч – остались без жилья.

Уже на следующий день после взрыва в Ливане начались антиправительственные демонстрации и стычки с полицией. К настояшему моменту, пойдя навстречу протестующим, президент Ливана Мишель Аун принял отставку премьер-министра Хасана Диаба и правительства страны.