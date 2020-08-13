В посольство Украины в Ливане за материальной помощью обратились 56 украинцев
Посольство уже выплатило такую помощь 16 гражданам Украины.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в посольство Украины в Ливане за материальной помощью обратились 56 украинцев.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"По состоянию на вчерашний вечер в посольство Украины в Ливане поступили обращения от 56 граждан Украины относительно получения материальной помощи в связи с разрушением их жилья и незначительных телесных повреждений", – сказал Кулеба.
По его словам, посольство уже выплатило такую помощь 16 украинцам.
Отметим, спасатели продолжают устранять последствия мощного взрыва, прогремевшего в порту 4 августа. По последним данным, в результате взрыва пострадали более 5 тыс. человек, число погибших достигло 154.
По делу о взрыве задержали 16 сотрудников порта.
Расследование взрыва на складе в порту Бейрута направлено на выяснение того, был ли он вызван халатностью, несчастным случаем или возможным вмешательством извне, сообщил президент Ливана.
Расследованием причин взрыва в порту Бейрута будут заниматься сотрудники Интерпола.
В Ливане продолжаются антиправительственные демонстрации и стычки с полицией. Демонстранты захватывают административные здания и рвут портреты президента страны Мишеля Ауна.