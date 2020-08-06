Взрыв в Бейруте: задержаны 16 сотрудников порта

В ливанском Бейруте по делу о мощном взрыве задержали 16 сотрудников столичного порта.

Об этом заявил представитель военного суда, исполняющий обязанности судьи Фади Акики, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное агентство новостей Ливана.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов допросили более 18 человек, которые входят в совет администрации порта и таможенное управление, тех, кто делал ремонт в ангаре и хранил там взрывоопасное вещество.

Напомним, во вторник, 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели два взрыва, один из которых был очень мощным. Количество жертв происшествия перевалило за сотню, а раненых – за 4 тысячи человек. Власти Бейрута собщили, что взорвался склад с селитрой.

Ученые сравнили взрывы в Бейруте с Хиросимой и рассчитали, что его сила составляет примерно одной десятой взрывной мощности атомной бомбы взорвавшейся над Хиросимой.

Президент Франции Эмманюэль Макрон первым из иностранных лидеров прилетел в Бейрут после взрыва. Прямо в аэропорту он заявил о том, что нужно "заложить основы для восстановлении Ливана на долгосрочную перспективу".