Взрыв в Бейруте: расследованием причин трагедии займется Интерпол

Расследованием причин взрыва в порту Бейрута будут заниматься сотрудники Интерпола.

Об этом говорится в сообщении на сайте международной полиции.

Отмечается, что власти Ливана сами пригласили специалистов Интерпола.

В Бейруте будут работать специалисты IRT (группы реагирования на инциденты). В нее, в частности, входят эксперты по идентификации жертв стихийных бедствий.

"Опыт Интерпола в предоставлении такого рода помощи может быть полезен национальным властям, и мы продолжим оказывать любую помощь, которую запросит Ливан", – заявил глава Интерпола Юрген Шток.

В Интерполе напомнили, что их специалисты из группы реагирования на инциденты эффективно работали в столице Кении Найроби после взрыва бомбы в отеле Riverside, а также в Эфиопии после крушения Boeing 737MAX.

Отметим, спасатели продолжают устранять последствия мощного взрыва, прогремевшего в порту 4 августа. По последним данным, в результате взрыва пострадали более 5 тыс. человек, число погибших достигло 154.

По делу о взрыве задержали 16 сотрудников порта.

Расследование взрыва на складе в порту Бейрута направлено на выяснение того, был ли он вызван халатностью, несчастным случаем или возможным вмешательством извне, сообщил президент Ливана.