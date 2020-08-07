Причиной взрыва в Бейруте могло быть внешнее вмешательство, – президент Ливана

Расследование причин и обстоятельств взрыва пока не закончено, власти обещают сообщить результат в течение пяти дней.

Расследование взрыва на складе в порту Бейрута направлено на выяснение того, был ли он вызван халатностью, несчастным случаем или возможным вмешательством извне, сообщил президент Ливана местным СМИ.

"Причина пока не установлена. Существует возможность внешнего вмешательства через ракету, бомбу или другой акт", – сказал президент Мишель Аун.

Спасатели продолжают устранять последствия мощного взрыва, прогремевшего в порту 4 августа. По последним данным, в результате взрыва пострадали более 5 тыс. человек, число погибших достигло 154.

По делу о взрыве задержали 16 сотрудников порта.