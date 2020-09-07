Саакашвили выдвинули кандидатом на пост премьера Грузии

Грузинская оппозиционная партия "Единое национальное движение", основателем которой является Михаил Саакашвили, выдвинула его на пост премьер-министра страны.

Об этом заявил председатель партии Григол Вашадзе, пишет Sputnik Грузия.

"Михаил Саакашвили должен вернуться в Грузию и быть лицом к лицу со своим народом. Именно поэтому "Единое национальное движение" и объединенная оппозиция приняли решение назвать его кандидатом на пост премьер-министра", – заявил Вашадзе.

31 октября в Грузии пройдут парламентские выборы.

Отметим, 27 августа бывший президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию. Он поблагодарил Украину за то, что она стала ему вторым домом. Он сказал, что за последние семь лет набрался достаточного опыта для того, чтобы "лучше служить своей стране и не допускать ошибок".

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявил, что если Саакашвили попытается вернуться на родину, то будет задержан на границе.