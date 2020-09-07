Китай представил миру сразу две вакцины от COVID-19
Поступление препаратов на рынок ожидается до конца текущего года.
Две китайские фармацевтические компании Sinovac Biotech и Sinopharm представили свои вакцины от коронавируса Covid-19.
"Большие надежды возлагаются на небольшие пузырьки с жидкостью, представленные на выставке в Пекине", – сообщает агентство AFP.
Ни один из препаратов пока не поступил на рынок. Сообщается, что оба препарата в данное время проходят третий этап клинических испытаний, их "важнейшую фазу".
Производители надеются, что вакцины будут одобрены китайским минздравом до конца 2020 года, и они получат государственное разрешение на их производство.
Фото: Meganoticias.cl
В частности, представитель компании Sinovac сообщил агентству, что его фирма уже "завершила строительство завода по производству вакцин", способного производить 300 миллионов доз в год.
В Sinopharm ожидают, что антитела от их укола продержатся от одного до трех лет, хотя окончательный результат будет известен только после испытаний.
Сообщается также что демонстрируемые вакцины входят в число почти 10 мировых вакцин, которые вступили в третью фазу испытаний, которая обычно является последним шагом перед утверждением регулирующих органов.
Напомним, 11 августа, Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19, к которой в украинском Минздраве отнеслись крайне настороженно, так как она еще не прошла третью фазу испытаний.