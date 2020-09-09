"Все заключенные одинаковы": Саакашвили пообещали хорошее питание в грузинской тюрьме

Глава Минюста Грузии считает, что Саакашвили не сможет вызвать волнения в стране.

В случае прибытия бывшего президента Михаила Саакашвили в Грузию, он будет отправлен в тюрьму с гарантированным хорошим питанием.

Об этом заявила вице-премьер Грузии, министр юстиции Теа Цулукиани во время интервью грузинской телекомпании "Рустави 2".

По ее словам, Саакашвили в грузинской тюрьме будет обеспечен наилучшим питанием, как и все другие заключенные страны.

"Сегодняшняя грузинская тюрьма управляется по самым высоким международным стандартам. У него будет лучшая еда. В ноябре было запрещено даже использовать замороженное мясо, мы кормим заключенных свежим мясом и сезонными фруктами и разработали несколько типов меню", – пояснила министр.

Она отметила, что в грузинской пенитенциарной системе все осужденные получают равные условия, вне зависимости от их светского статуса.

"Говорю это честно, для нас все заключенные одинаковы", – указала Цулукиани.

Глава Минюста также заявила, что Саакашвили не сможет вызвать волнения в Грузии, вне зависимости от того, находится он на свободе или в тюрьме, так как действующая политическая власть в государстве достаточно сильна.

Отметим, 27 августа бывший президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию. Он поблагодарил Украину за то, что она стала ему вторым домом. Он сказал, что за последние семь лет набрался достаточного опыта для того, чтобы "лучше служить своей стране и не допускать ошибок".

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявил, что если Саакашвили попытается вернуться на родину, то будет задержан на границе.

Саакашвили также заявил, что готов быть премьер-министром Грузии не на полный срок, а на стабилизационный период.