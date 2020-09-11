Привет из прошлого. Американке пришла открытка, которую отправили в 1920 году

Отправительница хотела поздравить двоюродных братьев с наступающим Хэллоуином, но поздравление задержалось на 100 лет.

Жительница американского штата Мичиган Бриттани Кич получила открытку из прошлого – ее отправили еще в 1920 году, сообщает FOX 17.

"Да, это слишком медленно", – сказала Бриттани Кич о возможной задержке доставки почтовой открытки со стороны почтовой службы США.

Послание датировано 29 октября, его отправительница хотела поздравить двоюродных братьев с наступающим Хэллоуином.

На открытке изображена ведьма с кошкой, гусем и совой. В подписи говорится: "Поздравляю с Хэллоуином. Кем бы вы предпочли оказаться? Гусем или тыквенной головой?".

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"Дорогие кузены, надеюсь, у вас все хорошо. У нас все отлично, но у мамы беда с коленями. Здесь ужасно холодно. Я только что закончила заниматься историей и уже скоро пойду спать. Папа бреется, а мама диктует ваш адрес. Мне придется закрыться на ночь. Надеюсь, у бабушки с дедушкой все в порядке. Не забудьте написать нам – Рой еще не подлатал штаны. Флосси Берджесс", – написано на обратной стороне открытки.

Впоследствии Бриттани Кич написала в Facebook, что общалась с журналистами The New York Times, и ей удалось найти подробности о том, кому было отправлено поздравление. Детали сообщить обещает позже.

Напомним, на аукционе Drouot в Париже продали письмо, написанное художниками Винсентом Ван Гогом и Полем Гогеном в конце 1888 года, в котором они описывали свое посещение борделей.