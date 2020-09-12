В Словении девушка отрезала себе руку циркулярной пилой ради миллионной страховки

Теперь ей грозит два года тюрьмы, а ее парню - три года.

22-летнюю жительницу Словении признали виновной в том, что она умышленно отрезала себе руку, дабы получить страховку из-за травмы в размере более миллиона евро.

Об этом сообщает ВВС.

Суд в Любляне установил, что 22-летняя Юлия Адлесич оформила пять страховых полисов еще за год до травмы. При этом она активно доказывала, что травма произошла, когда она обрезала ветви деревьев циркулярной пилой.

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Девушку, ее парня и родственников арестовали в 2019 году после того, как она попала в больницу с ампутированным запястьем.

Суд установил, что Адлесич и ее парень намеренно оставили отрубленную кисть на месте происшествия, вместо того, чтобы взять ее с собой, как это требует законодательство Словении. Кроме того, молодой человек за несколько дней до ЧП искал в Интернете информацию о протезах руки.

В итоге прокурор пришел к выводу, что увечье нанесли умышленно.

Адлесич и ее парню грозит тюремное заключение. К мошеннической "операции" оказался также причастен отец парня, который был приговорен к одному году условно.

Если бы иск о страховке все же удовлетворили, девушка получила бы полмиллиона евро единовременно, а остальное – в качестве ежемесячных выплат.