Вышеградская четверка требует остановить "Северный поток-2": у Германии есть 6 способов

Главы правительств Венгрии, Польши, Словакии и Чехии пришли к соглашению, что российско-немецкий проект должен быть остановлен.

Главы правительств стран Вышеградской группы, куда входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия, в ходе обсуждения ситуации со строительством газопровода "Северный поток-2" в польском городе Люблин, пришли к соглашению, что проект должен быть остановлен.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Вкратце мы обсудили проблему газопровода "Северный поток-2". На наш взгляд, это проект, который снижает энергетическую безопасность этой части Европы (Центральной Европы) и должен быть остановлен", – сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам встречи.

Отметим, после отравления российского оппозиционера Алексея Навального, требования остановить строительство "Северного потока - 2" начали звучать с новой силой. Даже канцлер Германии Ангела Меркель не исключила, что может изменить свою позицию по проекту.

Американское здание Politico отмечает, что у Германии шесть вариантов, при помощи которых она могла бы отказаться от проекта "Северный поток-2", сохранив лицо.

Оказать давление на Федеральное морское и гидрографическое агентство, чтобы отозвать разрешение на строительство. В этом случае Германии грозит суд со стороны оператора газопровода Nord Stream 2 AG, а ущерб может достигнуть стоимости самого трубопровода – около €9,5 млрд;

Дождаться решения суда по искам неправительственных организаций, которые выступают против строительства "Северного потока-2". Так, подавшая иск организация Deutsche Umwelthilfe утверждает, что этот проект несовместим с климатическими целями страны и по этой причине не может быть реализован;

Ввести ограничения на импорт российского газа, чтобы гарантировать основные интересы безопасности;

Предоставить возможность остановить проект Соединенным Штатам, которые последовательно выступают против его реализации;

Настоять на введении санкций со стороны Евросоюза;

Не дать лицензию на работу газопровода, даже если проект будет завершен.

Напомним, Сенат США одобрил проект оборонного бюджета с санкциями против российских газопроводов. Документ также предусматривает ограничительные меры, накладываемые за строительство "Северного потока – 2".